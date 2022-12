UNE TENTE ÉTOILE COMME ESPACE DE RÉCEPTION !

Une tente étoile pour un évènement !

La tente étoile est une structure en tissu imprimable connu sous le nom également de tente de réception. Elle permet d'avoir un abri lors de votre évènement en cas de pluie ou de fortes chaleurs.

Cette tente est idéale pour les évènements comme une manifestation sportive, un festival de musique, une fête, un anniversaire ou même un mariage. Elle peut être installée dans un jardin, un terrain de sport ou un champ.

Un produit sur mesure !

Ces tentes de réceptions sont personnalisables à votre image avec une couleur de fond sur la toile de votre choix. Une impression avec un marquage de votre logo ou d'un message est possible sur demande.

Cette tente est disponible en plusieurs dimensions avec un diamètre plus ou moins important selon votre besoin. La tente étoile est fixée à l'aide d'un mât en aluminium d'une très grande hauteur avec les côtés de la toile fixée sur le sol.

La tente étoile comme solution publicitaire !

Ce produit sert de communication publicitaire pour la même occasion afin de faire la promotion de votre évènement pour être plus visible. Elle améliore l'image de marque de votre évènement avec une notoriété plus importante. La toile publicitaire peut être complétée d'une guirlande pour une décoration plus jolie avec plus de lumière.

La livraison de votre tente de réception comprend une livraison gratuite, la tente n'est pas disponible en location.